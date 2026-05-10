ماهي قصة البقعة السوداء حول جزيرة خارك؟!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح عباس أسد دوز، الرئيس التنفيذي لمحطات النفط الإيرانية في حديث صحفي، قائلاً: "لا توجد أي تسريبات في البنية التحتية، أو خزانات التخزين، أو أنظمة القياس، أو الأرصفة، أو خطوط أنابيب خارك، أو السفن أثناء التحميل".

هذا وتنتشر منذ عدة أيام صور لبقعة كبيرة حول جزيرة خارك على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وقبل يومين، صرّح جعفر بوركبغاني، ممثل أهالي بوشهر وغناوة وديلم، بأن سفنًا أوروبية ألقت بالنفط ومياه التوازن من ناقلاتها في البحر.

لا تقتصر القواعد التي تحكم إدارة مضيق هرمز على الحصول على تصاريح للمرور عبر هذا الممر المائي، وتقول مصادر مطلعة إن مالكي السفن والبضائع الذين يتسببون في حدوث اضطرابات أو مشاكل بيئية في المضيق يجب أن يدفعوا تعويضات لإيران.

