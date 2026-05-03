نائب الرئيس الايراني: قطاع النفط ازداد تألقا خلال الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف النائب الأول للرئيس أداء القطاع خلال الحرب بالمبهر، وأثنى على الجهود الدؤوبة التي بذلها العاملون في هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك خلال اجتماع مع كبار مديري شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وفي الاجتماع، الذي حضره حميد بورد، نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة، أشار محمد رضا عارف إلى الدور المحوري الذي لعبه قطاع النفط في ظروف الحرب، قائلاً: "خلال الحرب، نشطت قطاعات حكومية وصناعية مختلفة، ولكن قطاع النفط كان في طليعة هذه الأنشطة".

وأضاف: "أظهر العاملون في هذا القطاع، بذكائهم وخبرتهم العالية، من إنتاج النفط والغاز إلى توزيع المنتجات، أداءً استثنائيًا، وتمكنوا من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد".

وأشاد النائب الأول للرئيس بهذه الجهود، مؤكدًا أن ما تحقق في هذا المجال هو ثمرة روح التضحية والخبرة والتواجد الميداني للعاملين في قطاع النفط، الذين لم يسمحوا بأي تعطيل لحياة الشعب.

وفي هذا الاجتماع، أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية أيضًا إلى دور هذا القطاع خلال الحرب، قائلًا: "كان قطاع النفط جزءًا لا يتجزأ من هذه المعركة، وحتى الآن، تركت شركة النفط الوطنية الإيرانية بصمةً ناجحة".

وأضاف حامد بورده، مشددًا على استمرار تواجد العاملين في هذا القطاع في الميدان: "سيظل جميع المديرين والموظفين في المقر الرئيسي والعمليات بشركة النفط الوطنية الإيرانية، شأنهم شأن جميع الإيرانيين، في الميدان حتى اللحظة الأخيرة، ولن يتخلوا عن معقل المقاومة والصمود".

أوضح أن استمرار الإنتاج والتصدير، وتوفير عائدات النقد الأجنبي للبلاد، كانت المهام الرئيسية الثلاث للشركة خلال الحرب، وقال: خلال هذه الفترة التي امتدت أربعين يومًا، ورغم التهديدات المتكررة التي طالت البنية التحتية النفطية، بما في ذلك جزيرة خارك باعتبارها المحطة التصديرية الرئيسية، فقد تم إدارة آلاف الآبار والخزانات النفطية للحفاظ على الإنتاج والتصدير بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها موظفو العمليات والمقر الرئيسي.

وفي سياق هذا الاجتماع، قدم المديرون التنفيذيون للشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية تقريرًا عن التدابير المتخذة للحفاظ على إنتاج النفط والغاز وتصديرهما خلال هذه الفترة.

وفي الختام، أكد النائب الأول للرئيس على أهمية دور قطاع النفط في استدامة اقتصاد البلاد، وأشار إلى أن: مواصلة هذا النهج، بالاعتماد على القدرات المحلية وروح الجهاد لدى الموظفين، سيضمن الاستقرار الاقتصادي وتجاوز البلاد للظروف الصعبة بنجاح.