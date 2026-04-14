وزير النفط الايراني: مبيعات نفطنا في مارس وأبريل كانت مرضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير النفط محسن باك نجاد أن العاملين في قطاع النفط واصلوا عملهم بتفانٍ خلال الحرب المفروضة الثالثة، قائلاً: "منذ اليوم الأول للحرب، اضطلعت القوات العملياتية للشركات الأربع الرئيسية التابعة لوزارة النفط بالدور الأكبر، إلى جانب زملائهم الأعزاء الذين واصلوا عملهم في جميع منشآت قطاع النفط رغم مخاوفهم، والزملاء الذين تألقوا في جزيرة خارك ولم يسمحوا بانقطاع صادرات النفط الإيرانية ولو ليوم واحد".

وأضاف: "كانت مبيعات النفط في شهري مارس وأبريل مُرضية وشكلت سبباً لـتعزيز الروح المعنوية للبلاد حتى الآن، لقد أدى العاملون في قطاع النفط واجباتهم بتفانٍ، ولذلك فإنهم جميعًا، وخاصة القوات العملياتية، فخورون بذلك".

وصرح وزير النفط قائلاً: "سيتم إنفاق جزء من الموارد على إعادة بناء القطاع، لذا يجب ترشيد تخصيص الموارد وتحديد أولوياتها بناءً على الإنجاز النهائي".

