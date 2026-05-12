فايننشال تايمز: تكلفة الحرب على إيران كبيرة جداً بحيث لا يمكن إخفاؤها

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحيفة ذكرت في تقرير لها أن "حرب ترامب على إيران كلفت الاقتصاد الأمريكي مئات المليارات من الدولارات، وحجم هذه النفقات المالية كبير جداً بحيث لا يمكن إخفاؤها إلى الأبد".

وأضاف التقرير أن سعر البنزين في أمريكا اقترب من ستة دولارات، وقد يحطم رقماً قياسياً، حيث دفع الأمريكيون 35 مليار دولار إضافية لشراء البنزين والوقود منذ بداية الحرب على إيران.

كما أشار التقرير إلى أن أسعار وقود الطائرات ارتفعت بأكثر من 70%، مما أدى إلى زيادة أسعار التذاكر وتسريع إفلاس شركة "سبريت إيرلاينز".

وكان السيناتور "بوب داف"، زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ ولاية كونيتيكت الأمريكية، قد انتقد بشدة يوم الاثنين تبديد أصول وأموال الأمريكيين من قبل ترامب وحكومته في إشعال الحرب على إيران.

وقال السيناتور الأمريكي في هذا الشأن: "لقد أنفقت حكومة ترامب حوالي 25 مليار دولار على الحرب ضد إيران حتى الآن، وهو مبلغ يمكن أن يغطي ميزانية ولاية كونيتيكت لسنة كاملة. يسعى الجمهوريون في واشنطن إلى تخصيص مليار دولار لبناء 'قاعة رقص ترامب'، وهو مبلغ كان يمكنه تغطية تكلفة نظام التعليم العالي بأكمله في كونيتيكت لمدة عام".

