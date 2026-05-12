جيش "فدائي من أجل إيران" يتجاوز 31 مليوناً و500 ألف متطوع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن حملة "فدائي من أجل إيران"، التي أطلقت بهدف تسجيل المتطوعين للإعلان عن استعدادهم للدفاع عن البلاد ضد تهديدات العدو الأمريكي – الصهيوني، تجاوزت حاجز 31 مليوناً و500 ألف مسجل.

وبحسب ما أعلنه موقع "فدائي من أجل إيران" الإلكتروني حتى لحظة نشر الخبر، بلغ عدد المسجلين في هذه الحملة 31 مليوناً و504 آلاف و352 شخصاً، معلنين بذلك استعدادهم للدفاع عن إيران الإسلامية.

جاء إطلاق هذه الحملة على خلفية زيادة النقاشات العامة حول تهديدات الأعداء وضرورة الاستعداد الوطني، وقد لاقت تفاعلاً سريعاً في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

