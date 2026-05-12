١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٢:٣٣ م

خروج الملف النووي من أولوية مفاوضات إيران وأمريكا

في الوقت الذي كانت فيه مساعي أمريكا لتقييد البرنامج النووي الإيراني تمثل الأولوية في المفاوضات سابقاً، أعلن سفير باكستان أن قضية إعادة فتح مضيق هرمز أصبحت الآن الموضوع الأهم في المحادثات الجارية مع طهران.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن "فيصل نياز ترمذي"، سفير باكستان لدى روسيا، صرح لوكالة "تاس" الروسية بأن موضوع إعادة فتح مضيق هرمز تحول حالياً إلى المحور الرئيسي للمفاوضات الدائرة حول إيران.

وحول سؤال يتعلق بالموضوعات الرئيسية في المفاوضات والخلافات التي تعيق إحراز تقدم في المحادثات، أضاف ترمذي: "القضية الأكثر أهمية في الوقت الحالي هي إعادة فتح مضيق هرمز؛ وهو الموضوع الذي لم يكن مطروحاً حتى في بداية المفاوضات".

وقال الدبلوماسي الباكستاني: "لأكن صادقاً، إن هذه المفاوضات تتمتع بسرية تامة، ونحن لا نطلع على تفاصيلها، لكن القضية الرئيسية الآن هي إعادة فتح مضيق هرمز".

وأعرب ترمذي، مشيراً إلى أن 22% من نفط العالم، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والأسمدة الكيماوية، والمواد الأولية لإنتاج الأسمدة، تمر عبر مضيق هرمز، عن أمله في أن يؤدي هذا النزاع إلى حل سلمي.

