  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٥٩ م

رئیس وزراء باکستان: تلقينا رد إيران .. إسلام آباد ملتزمة بمواصلة الجهود الصادقة من أجل السلام

رئیس وزراء باکستان: تلقينا رد إيران .. إسلام آباد ملتزمة بمواصلة الجهود الصادقة من أجل السلام

قال رئيس وزراء باكستان "شهباز شريف" إننا تلقينا أحدث رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدا أن إسلام آباد ملتزمة بمواصلة جهودها الصادقة من أجل التوصل إلى سلام مستدام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "شريف" أوضح اليوم الأحد في تصريح أن إسلام آباد تتحرك بصدق في جهودها للمساعدة على إرساء السلام.

وأشار رئيس وزراء باكستان إلى الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد، وإلى الدور الذي اضطلعت به باكستان في التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت القائم حاليا بين إيران وأمريكا؛ قائلا: إننا نسعى بحماس وعزم راسخ إلى إحلال السلام في جوارنا، والمساهمة في تحقيق أمن مستدام في المنطقة والعالم.

وتابع: إن قائد الجيش، المشير "عاصم منير" أكد اليوم أننا تلقينا أحدث رد من إيران؛ مشددا على أن باكستان ستواصل جهودها الصادقة للمساعدة في إرساء السلام.

رمز الخبر 1970696

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات