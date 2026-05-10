رئیس وزراء باکستان: تلقينا رد إيران .. إسلام آباد ملتزمة بمواصلة الجهود الصادقة من أجل السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "شريف" أوضح اليوم الأحد في تصريح أن إسلام آباد تتحرك بصدق في جهودها للمساعدة على إرساء السلام.

وأشار رئيس وزراء باكستان إلى الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد، وإلى الدور الذي اضطلعت به باكستان في التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت القائم حاليا بين إيران وأمريكا؛ قائلا: إننا نسعى بحماس وعزم راسخ إلى إحلال السلام في جوارنا، والمساهمة في تحقيق أمن مستدام في المنطقة والعالم.

وتابع: إن قائد الجيش، المشير "عاصم منير" أكد اليوم أننا تلقينا أحدث رد من إيران؛ مشددا على أن باكستان ستواصل جهودها الصادقة للمساعدة في إرساء السلام.