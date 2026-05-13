  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٥ ص

نيويورك تايمز: إيران استعادت قدرتها الصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية

نيويورك تايمز: إيران استعادت قدرتها الصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تقييمات استخباراتية أمريكية سرية تُظهر أن إيران استعادت جزءاً كبيراً من قدراتها الصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها أن التقييمات الاستخباراتية السرية الأمريكية تشير إلى أن إيران استعادت مرة أخرى القدرة التشغيلية على جزء كبير من مواقعها الصاروخية ومنصات الإطلاق والمرافق تحت الأرض، وهو ما يتناقض مع ادعاءات دونالد ترامب حول تدمير القدرة العسكرية الإيرانية.

ووفقاً لهذه التقييمات، فقد زُعم أن إيران استعادت السيطرة التشغيلية على 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 موقعاً على طول مضيق هرمز، ولم يتبق سوى ثلاثة مواقع لا تزال غير صالحة للاستخدام.

كما يؤكد التقرير أن طهران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي ومنصات الإطلاق المتحركة التي كانت تمتلكها قبل الحرب، كما أن ما يقرب من 90% من مرافق تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض "صالحة للتشغيل كلياً أو جزئياً".

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، فإن هذه التقييمات تضع موضع تساؤل تصريحات مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، حول التدمير الكامل للقدرة العسكرية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1970767

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات