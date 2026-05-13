نيويورك تايمز: إيران استعادت قدرتها الصاروخية وبنيتها التحتية العسكرية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت في تقرير لها أن التقييمات الاستخباراتية السرية الأمريكية تشير إلى أن إيران استعادت مرة أخرى القدرة التشغيلية على جزء كبير من مواقعها الصاروخية ومنصات الإطلاق والمرافق تحت الأرض، وهو ما يتناقض مع ادعاءات دونالد ترامب حول تدمير القدرة العسكرية الإيرانية.

ووفقاً لهذه التقييمات، فقد زُعم أن إيران استعادت السيطرة التشغيلية على 30 موقعاً صاروخياً من أصل 33 موقعاً على طول مضيق هرمز، ولم يتبق سوى ثلاثة مواقع لا تزال غير صالحة للاستخدام.

كما يؤكد التقرير أن طهران لا تزال تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي ومنصات الإطلاق المتحركة التي كانت تمتلكها قبل الحرب، كما أن ما يقرب من 90% من مرافق تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض "صالحة للتشغيل كلياً أو جزئياً".

ووفقاً لـ"نيويورك تايمز"، فإن هذه التقييمات تضع موضع تساؤل تصريحات مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، حول التدمير الكامل للقدرة العسكرية الإيرانية.

