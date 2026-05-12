١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٥٠ م

إيران تقاضي أمريكا أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي

رفعت إيران دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، على خلفية العدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، وفرض عقوبات اقتصادية، والتهديد باستخدام القوة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الحكومة الإيرانية استندت في دعواها إلى بنود اتفاقيات الجزائر لعام 1981، متهمةً أمريكا بانتهاك التزاماتها الدولية خلال حرب الـ 12 يوماً ضد إيران.

وقد تم تسجيل الدعوى رسمياً في محكمة المطالبات الإيرانية-الأمريكية في شهر مارس 2026.

وفي عريضة الدعوى المسجلة تحت الملف رقم (A-34)، استندت الجمهورية الإسلامية إلى البند الأول من اتفاقية الجزائر، مفصلةً مصاديق انتهاك واشنطن لالتزاماتها خلال الحرب الأخيرة، فضلاً عن سياسة العقوبات والتهديدات العسكرية.

وطالبت إيران المحكمة بإدانة الولايات المتحدة، وإلزامها بإنهاء كافة التدخلات المباشرة وغير المباشرة في الشؤون الداخلية الإيرانية فوراً.

كما طالبت طهران بتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وتعويض كافة الأضرار التي لحقت بالبلاد بشكل كامل.

يُذكر أن البند الأول من اتفاقية الجزائر ينص على تعهد الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بوسائل سياسية أو عسكرية.

