قاليباف يعلق على تسجيل أسعار فائدة السندات الأمريكية مستويات قياسية

أفادت وكالة مهر للأنباء، بأن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أشار إلى أنباء الارتفاع غير المسبوق في أسعار فائدة السندات، وكتب في منشور له: إذن، أنتم تقومون بتمويل هيغسيث المذيع التلفزيوني الفاشل بمعدلات فائدة غير مسبوقة منذ عام 2007، لمجرد أن يتقمص دور "وزير الحرب" في فنائنا الخلفي عند مضيق هرمز؟

هل تعلمون ما هو الأكثر جنوناً من ديون تبلغ 39 تريليون دولار؟ هو أن تدفعوا أسعار فائدة توازي تلك التي سادت في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتمويل هذه المغامرات الحربية، وفي النهاية لا تحصلون إلا على أزمة مالية عالمية جديدة.

يُشار إلى أن عائدات السندات الأمريكية لأجل ثلاثين عاماً تجاوزت في الأيام الأخيرة حاجز الـ 5%، وهو معدل لم يسجل منذ عام 2007، أي العام الذي سبق الأزمة المالية العالمية.

ويُعزى هذا الارتفاع في أسعار فائدة السندات إلى زيادة التوقعات التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف القروض، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحميل المواطن الأمريكي ضغوط تمويل الحرب مع إيران.

