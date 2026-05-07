قاليباف: طوفان الأقصى من الملاحم التاريخية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُشرت مجموعة قصائد "طوفان الأقصى" بجهود الشاعر والباحث محمد مهدي عبد اللهي، رئيس فريق عمل أدب وفن المقاومة في غرفة الوضع الفلسطيني باللغة الفارسية.

وقد أُطلق هذا العمل ونُشر بالتعاون مع الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني التابع لمجلس الشورى الإسلامي، ودار نشر "سرف" التابعة للمتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس، عشية افتتاح معرض الكتاب الافتراضي.

يضم كتاب "طوفان الأقصى" قصائد لـ 110 من أبرز شعراء الثورة الإسلامية، من قدامى المحاربين وشبابها، الذين تناولوا ملحمة الشعب الفلسطيني في عملية طوفان الأقصى. تتنوع أشكال القصائد في هذا الكتاب، فتشمل الرباعيات والقصيدة والغزل والمثنوي وغيرها، وتعكس مشاعر إنسانية عميقة تجاه مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله.

كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي. ويُتيح هذا الكتاب فرصة قيّمة للمهتمين بشعر وأدب المقاومة للتعرف على أصوات الشعراء الداعمين للشعب الفلسطيني.

جاء في مقدمة رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ديوان "طوفان الأقصى" الشعري :

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضیٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا

إن سجل جبهة المقاومة حافل بمشاهد البطولة والتضحية التي قدمها مقاتلون شجعان في مواجهة العدو الصهيوني الظالمين، والتي خُلدت في التاريخ.

إن عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة والواسعة النطاق من الملاحم التاريخية التي أذهلت العالم، والتي ألحق خلالها مقاتلو المقاومة خسائر فادحة بالعدو.

هذه العملية المجيدة التي وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "فصلٌ من التاريخ سيبقى وصمة عار في تاريخ إسرائيل"، كان لها تداعيات عميقة داخل الأراضي المحتلة، وأثارت قلق حلفاء الكيان على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تمكن المقاتلون الفلسطينيون من السيطرة على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المتاخمة لغزة.

ومع اتضاح كامل نتائج هذه العملية، يُشير حجم وتنسيق ملحمة "طوفان الأقصى" إلى القدرات المتنامية والمتزايدة، والجرأة والتطور العملياتي لقادة ومقاتلي المقاومة الفلسطينية. ومع اهتزاز ما أسماه "تفوقه العسكري"، يتكبد النظام الصهيوني أسوأ هزيمة استراتيجية له أمام المقاومة الفلسطينية منذ تأسيسه قبل 75 عامًا.

شعر المقاومة هو أبجدية الصمود، ومنطلق النضال على جبهة الثقافة والفكر، والذي يستخدمه الكتّاب، بتناغم مع المجاهدين وقوات المقاومة، كسلاح فعّال ضد عدو واحد مسلح ومعتدٍ.

بفضل لغة الفن والأدب، والبلاغة، واللحن العذب، تلعب القصائد دورًا هامًا في الحفاظ على مدرسة المقاومة ونشرها وتنميتها، ونقلها إلى الأجيال القادمة، نظرًا لخلودها.

إن شعر المقاومة والمثابرة هو في الواقع تعبيرٌ واضحٌ وقويٌ عن العدل والإنصاف، واليقظة والتنوير، ومناهضة الظلم، يُقدّمه شعراءٌ وكتابٌ وخطباءٌ ملتزمون ومتفانون، وأتباع الحرية والدين، من خلال التعبير الأدبي والقصائد الغنية بالمعاني. وطالما وُجد الظلم والاحتلال، سيظل شعر المقاومة شوكةً في حناجر المعتدين وأعداء الإنسانية.

إنّ قصيدة "طوفان الأقصى" ليست مجرد تجسيد ورمز للنضال البطولي والهجوم على العدو الصهيوني ومواجهة جبهة المقاومة في عملية عسكرية، بل هي أيضاً، من جهة أخرى، تعبير عن عاصفة من الكلمات والبلاغة والشعر، مما أضفى معنىً على أدب محور المقاومة.

إنّ شعر وأدب الصمود والمقاومة موجودان ما دام هناك ظلم وقهر، ولا ينحصران في حدود جغرافية محددة أو زمن معين، بل هما مفهوم عام واسع. ولذلك، فإنّ عنوان "قصيدة مقاومة العالم الإسلامي" مناسب لهذا الفن النبيل، المفعم بالمعرفة والبصيرة والعمق.

مع تكريم جميع المناضلين الثقافيين والأدبيين في جبهة المقاومة، وخدام الأدباء الذين هم محور النضال والمقاومة، والشعراء الساعين إلى العدالة والداعمين للحرية، والذين تُشعل جهودهم دائمًا الحماس والشغف لدى المناضلين الساعين إلى العدالة وكل الأمم التي تملك ضميرًا وروحًا حرة، وتقديرًا لجهود جامع هذا العمل، السيد محمد مهدي عبد اللهي، وأعضاء الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لنصرة الانتفاضة الفلسطينية، الذين قاموا بهذا العمل الثقافي القيّم لجمع وشرح ونشر أعمال الشعراء في ساحة فلسطين والمقاومة، آمل أن نواصل دائمًا حرصنا على نقل المفاهيم وتعزيز ثقافة التضحية والنضال، وحماية مُثل شهداء المقاومة.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

/انتهى/