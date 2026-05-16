بزشكيان: معرض الكتاب دليل على حيوية الفكر وديناميكية الثقافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس بزشكيان أشار في رسالةٍ بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الافتراضي إلى أن الكتب تمثل الذاكرة الحية لتاريخ البشرية، وتجسيداً دائماً للحكمة والوعي الإنساني؛ فهي إرثٌ تستلهم منه الأمم دروسها وتضيء به دروب مستقبلها.

وأضاف أن التجارب التاريخية أثبتت قدرة المجتمعات على تجاوز الأزمات والحروب والتطرف بمحورية المعرفة والحكمة في حياتها، مؤكداً أن الكتاب ليس مجرد كلمات، بل هو سردٌ للمعاناة والأمل وجسرٌ للتفاهم بين الأجيال والشعوب.

وشدد رئيس الجمهورية على، أن القراءة هي ركيزة التميز الإنساني، داعياً إلى التمسك بها في ظل ما يشهده العالم من تحديات، لتعزيز قيم التعاطف والتعايش، مؤكداً أن السلام الحقيقي لا يُبنى بالقوة، بل بالحكمة والعدل والأخلاق التي تعدّ الكتب لغتها الأسمى.