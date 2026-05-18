بزشكيان: الخيام تجسيد حي للالتقاء بین "العلم والفكر العالمي" و"الأدب الإيراني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف رئیس الجمهوریة في رسالة بمناسبة يوم تكريم الحكيم "عمر الخيام" (العالم في الرياضيات والفيلسوف والفلكي والشاعر الإيراني الكبير ) أنه يأمل أن يقتدي الجيل الحالي بهذا الأمير في ميدان العلم والفكر، وأن يخطو خطوات راسخة في طريق إنتاج المعرفة وصون الثقافة الإيرانية.

وجاء في جزء آخر من الرسالة: إن الحكيم عمر الخيام كان عبقريا في سماء المعرفة الإنسانية، إذ صور بنظرته العميقة أبعاداً مختلفة من حقيقة الوجود. ففي مجال الرياضيات والهندسة، وقف متقدما على عصره بحله للمعادلات من الدرجة الثالثة وابتكاره لمبادئ الهندسة اللاإقليدية، ونقش اسم إيران على جبين تاريخ العلوم الأساسية. وفي علم الفلك والتقويم، صمم وأعد «التقويم الجلالي»، فأهدى للبشرية أدق تقويم في العالم، ليظهر أن الإيرانيين يدركون جیدا النظام الرياضي للكون.

وأضاف: أما في مجال الحكمة والفلسفة، فقد دعا برؤية شمولية وحكيمة قائمة على التعقل، الإنسان إلى التأمل في سر الوجود واغتنام اللحظة والانتباه إلى مرور الزمن. وفي ميدان الشعر والأدب، حول الفلسفة إلى لغة يفهمها عامة الناس من خلال رباعياته العميقة والساحرة وجعل العالم مفتونا ومندهشا بقلمه الموجز الزاخر بالمعاني.