وزير الداخلية الباكستاني يلتقي عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الداخلية الباكستاني، سيد محسن نقوي، التقى عصر اليوم، مع وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي.

ويشار إلى ان وزير الداخلية الباكستاني، التقى يوم امس مع الرئيس الايراني، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي.