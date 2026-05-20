  الاقلیمیة
  دول الجوار
٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٢٩ م

وزير الداخلية الباكستاني يتوجه الى طهران

أعلنت مصادر مطلعة بأن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي يزور طهران اليوم والمحادثات الإيرانية الأمريكية في مرحلة حاسمة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اعلنت مصادر دبلوماسية مطلعة في إسلام آباد لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن وزير الداخلية الباكستاني، السيناتور سيد محسن رضا نقوي، غادر إلى طهران للقاء مسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال هذا المصدر المطلع اليوم إن السيناتور نقوي يزور إيران للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

والتقى محسن نقوي بالرئيس الايراني ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الداخلية في طهران خلال الأيام الماضية.

في سياق متصل، ادعى أنصار عباسي، الصحفي الباكستاني المعروف والمقرب من المؤسسة العسكرية النافذة في البلاد، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المحادثات الإيرانية الأمريكية عبر باكستان في مرحلة حاسمة.

رمز الخبر 1970987
جواد ماستری فراهانی

