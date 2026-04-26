عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى وزير الخارجية الإیراني "عباس عراقجي" في زيارته الثانية لباكستان قائد الجيش الباكستاني المشير "عاصم منير".

یذکر أن "عراقجي" وصل عصر اليوم الاحد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد وذلك بعد ختام زيارته التي استغرقت يوما واحدا إلى سلطنة عمان.

وقد كان في استقبال الوزير "عراقجي" لدى وصوله إلى قاعدة "نور خان" الجوية، وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي"، والسفير الإيراني لدى إسلام آباد "رضا أميري مقدم".

وتوجه بعد ذلك إلى مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي (المجاورة لمدينة إسلام آباد) للقاء قائد الجيش الباكستاني.

وقالت مصادر مطلعة في إسلام آباد بأن الوزير عراقجي سيتوجه إلى موسكو بعد توقف قصير في إسلام آباد.