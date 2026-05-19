١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٤٣ م

العمید رادان يزور حرم السيدة المعصومة في قم

أدى قائد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال زيارته اليوم الثلاثاء إلى مدينة قم، زيارة إلى مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام)، "سيدة الكرامة".

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد رضا رادان، قائد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قام يوم الثلاثاء بزيارة إلى العتبة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها)، حيث تشرف بزيارة مرقد سيدة الكرامة.

كما وقف العميد رادان إلى جانب الضريح المطهر لسيدة آل البيت (عليها السلام)، وتلا زيارة السيدة، وأدى الصلاة.

ثم توجه بعد ذلك إلى مرقد عدد من العلماء والشخصيات المدفونين في حرم السيدة المعصومة (عليها السلام)، ومنهم الشهيد الدكتور علي لاريجاني، الأمين العام الراحل للمجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث قرأ سورة الفاتحة.

