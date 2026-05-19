العمید رادان يزور حرم السيدة المعصومة في قم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد رضا رادان، قائد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قام يوم الثلاثاء بزيارة إلى العتبة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها)، حيث تشرف بزيارة مرقد سيدة الكرامة.

كما وقف العميد رادان إلى جانب الضريح المطهر لسيدة آل البيت (عليها السلام)، وتلا زيارة السيدة، وأدى الصلاة.

ثم توجه بعد ذلك إلى مرقد عدد من العلماء والشخصيات المدفونين في حرم السيدة المعصومة (عليها السلام)، ومنهم الشهيد الدكتور علي لاريجاني، الأمين العام الراحل للمجلس الأعلى للأمن الوطني، حيث قرأ سورة الفاتحة.

