وزير الداخلية الباكستاني يتشرف بزيارة العتبة الرضوية المقدسة في مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد محسن نقوي، وزير داخلية باكستان، التقى خلال هذه الزيارة التي تمت مساء يوم الثلاثاء 18 مايو على عجل، بمصطفى فيضي، القائم بأعمال العتبة الرضوية المقدسة.

وأعرب السيد محسن نقوي، خلال هذا اللقاء، عن شكره لحفاوة الاستقبال من قبل المؤسسة، مشيداً بالاهتمام والخدمات المقدمة للزوار الباكستانيين في مدينة مشهد المقدسة، والجهود المبذولة لتسهيل زيارتهم.

كما توجه وزير الداخلية الباكستاني بالشكر على الخدمات المقدمة للزوار الباكستانيين، متمنياً للشعب الإيراني الإسلامي الهدوء وتحسين الأوضاع في الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب والتطورات الإقليمية.

من جانبه، رحب القائم بأعمال العتبة الرضوية المقدسة بالوزير الباكستاني، مشيراً إلى المكانة الخاصة للزوار الباكستانيين في العتبة الرضوية.

وأشار مصطفى فيضي، في معرض حديثه عن الزيارات المتعلقة بمناسبة الأربعين وفعاليات لجنة الأربعين، إلى أنه "نظراً لمرور جزء كبير من الزوار الباكستانيين عبر الأراضي الإيرانية لتشرفهم بالعتبات المقدسة، فقد تم اتخاذ استعدادات وتسهيلات لتقديم خدمات أفضل وتسهيل زيارة هؤلاء الزوار".

