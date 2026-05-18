١٨‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١:٢٣ م

قوى المعارضة في البحرين تدعو إلى حملة إلكترونيّة تضامنًا مع العلماء المعتقلين

دعت قوى المعارضة في البحرين الشعب وأحرار العالم إلى المشاركة في الحملة الإلكترونيّة عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ تضامنًا مع العلماء الذين تعرّضوا للاعتقال التعسّفي، وتعبيرًا عن الرفض القاطع للممارسات الممنهجة التي تستهدف المكوّن الشيعيّ في البحرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء لفتت قوى المعارضة إلى أنّ الحملة ستنطلق مساء الإثنين 18 مايو/ أيّار 2026، عند الساعة الثامنة، على الوسم: «#الحرب_على_الشيعة».

يذكر أنّ النظام الخليفيّ شنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا كبيرًا من علماء الدين وأئمّة المساجد من الطائفة الشيعية، في مشهد وصفه مراقبون بأنّه الأخطر منذ سنوات، حيث عُدّ استهدافًا مباشرًا للهويّة الدينيّة والوجود الاجتماعيّ للطائفة الشيعيّة في البحرين، ضمن مسار متواصل من التضييق والإقصاء ومحاولات إسكات الأصوات الدينية والاجتماعيّة المؤثرة.

محمدرضا غفاری

