قوى المعارضة في البحرين تدعو إلى حملة إلكترونيّة تضامنًا مع العلماء المعتقلين

وأفادت وكالة مهر للأنباء لفتت قوى المعارضة إلى أنّ الحملة ستنطلق مساء الإثنين 18 مايو/ أيّار 2026، عند الساعة الثامنة، على الوسم: «#الحرب_على_الشيعة».

يذكر أنّ النظام الخليفيّ شنّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا كبيرًا من علماء الدين وأئمّة المساجد من الطائفة الشيعية، في مشهد وصفه مراقبون بأنّه الأخطر منذ سنوات، حيث عُدّ استهدافًا مباشرًا للهويّة الدينيّة والوجود الاجتماعيّ للطائفة الشيعيّة في البحرين، ضمن مسار متواصل من التضييق والإقصاء ومحاولات إسكات الأصوات الدينية والاجتماعيّة المؤثرة.