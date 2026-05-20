٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٠٩ م

غريب آبادي: اسرائيل تخاف من فضح جرائمها

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي: الكيان الصهيوني يخاف من فضح جرائمه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي كتب على منصة اكس: الكيان الصهيوني يحتجز السفن التي تحمل المساعدات الإنسانية المتجهة الى غزة، وأميركا تفرض بدورها عقوبات على الناشطين المرتبطين بأسطول المساعدات ثم يطلقان على هذا التواطؤ اسم "الأمن".

واضاف غريب آبادي: في هذا المنطق المعكوس يُصبح الغذاء والدواء تهديداً وتغدو إغاثة الملهوفين جريمة ويُسمّى الحصار "دفاعاً".

وتابع غريب آبادي: القانون الدولي واضح في هذا الشأن تجويع المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية والعقاب الجماعي هي جرائم.

وختم بالقول: عندما يخاف الكيان الصهيوني من سفينة الإغاثة والولايات المتحدة تفرض عقوبات، فهذا ليس أمرا أمني، بل خوف من فضح الجريمة.

