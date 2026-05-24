إطلاق نار قرب البيت الأبيض.. وتحييد المشتبه به

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت الشبكة عن مسؤول الخدمة السرية بالبيت الأبيض قوله "نحقق في تقارير عن إطلاق نار خارج مجمع البيت الأبيض".

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "عناصرنا متواجدون في موقع إطلاق النار بمحيط البيت الأبيض لتقديم الدعم".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن بيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية بوقاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في المستشفى متأثرا بجراحه.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن المسلح، المعروف لدى الخدمة السرية، أطلق النار على نقطة تفتيش حوالي الساعة 6:10 مساء (بالتوقيت المحلي) بعد أن شوهد وهو يتجول بطريقة غريبة في شارع 17 شمال غرب المدينة.

واستخدم المتهم مسدسا، ولم يطلق سوى بضع رصاصات قبل أن يتم تحييده بوابل من الرصاص من قبل عناصر الأمن الفيدراليين، وفقا للمصادر نفسها.

ونقلت رويترز عن مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي إن المشتبه به أطلق النار على رجال شرطة في نقطة تفتيش قرب البيت الأبيض، مؤكدا احتواء الوضع في مكان الحادث دون إصابة أي من أفراد إنفاذ القانون.