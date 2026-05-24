تقرير أكسيوس عن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ملفقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى مصدر مطلع الأخبار التي نشرتها وسيلة إعلامية مقربة من الكيان الصهيوني، قائلاً: "هذه مزاعم وروايات من الجانب الأمريكي، ولا يمكن تأكيدها من الجانب الإيراني".

تجدر الإشارة إلى أن وسيلة إعلامية مقربة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة (أكسيوس) كانت قد نشرت تقريرا بعنوان "بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة"، تناولت فيه تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين الجانبين، وفتح مضيق هرمز دون رسوم جمركية، وإزالة إيران للألغام البحرية الموجودة في المضيق.

