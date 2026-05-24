  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٥١ ص

تقرير أكسيوس عن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ملفقة

تقرير أكسيوس عن بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ملفقة

نفى مصدر مطلع الأخبار التي نشرها موقع اكسيوس بشأن بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى مصدر مطلع الأخبار التي نشرتها وسيلة إعلامية مقربة من الكيان الصهيوني، قائلاً: "هذه مزاعم وروايات من الجانب الأمريكي، ولا يمكن تأكيدها من الجانب الإيراني".

تجدر الإشارة إلى أن وسيلة إعلامية مقربة من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة (أكسيوس) كانت قد نشرت تقريرا بعنوان "بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين إيران والولايات المتحدة"، تناولت فيه تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين الجانبين، وفتح مضيق هرمز دون رسوم جمركية، وإزالة إيران للألغام البحرية الموجودة في المضيق.

/انتهى/

رمز الخبر 1971081
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات