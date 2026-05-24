  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٤:٤٩ م

33 سفينة تعبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بتصريح من بحرية الحرس الثوري 

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عبرت 33 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وتوفيرها الحماية لها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت العلاقات العامة للبحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي: خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عبرت 33 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد حصولها على التصاريح اللازمة بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي وتوفيرها الحماية لها.

وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري: تجري قواتنا البحرية عمليات مراقبة دقيقة لمضيق هرمز بعد تفاقم حالة انعدام الأمن التي نجمت عن العدوان الذي شنه الجيش الإرهابي الأمريكي في مضيق هرمز.

/انتهى/

رمز الخبر 1971091
جواد ماستری فراهانی

