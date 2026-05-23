  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٢٥ ص

آملي لاريجاني: الشعب الايراني ارغم العدو على التركيع في المواجهة المباشرة

آملي لاريجاني: الشعب الايراني ارغم العدو على التركيع في المواجهة المباشرة

كتب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: لقد أرغمت مقاومة الشعب الإيراني النبيل العدو على التركيع في المواجهة المباشرة، ودفعته إلى خنادق العقوبات والحصار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمعتشخيص مصلحة النظام، على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: لقد أرغمت مقاومة الشعب الإيراني النبيل الذي لا يلين العدو على الركوع في مواجهة مباشرة، ودفعته إلى خنادق العقوبات والحصار.

وأضاف: إن كسر هذا الحصار يكمن في الحزم والحكمة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب الأمر عينًا ثاقبة وإرادة قوية من السلطات لكسر حاجز العقوبات وضغط العدو بعزيمة لا تلين، وإدارة ذكية لنبض السوق، وحماية الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.

/انتهى/

رمز الخبر 1971043
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات