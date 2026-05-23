آملي لاريجاني: الشعب الايراني ارغم العدو على التركيع في المواجهة المباشرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب آية الله صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمعتشخيص مصلحة النظام، على صفحته الشخصية في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي: لقد أرغمت مقاومة الشعب الإيراني النبيل الذي لا يلين العدو على الركوع في مواجهة مباشرة، ودفعته إلى خنادق العقوبات والحصار.

وأضاف: إن كسر هذا الحصار يكمن في الحزم والحكمة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب الأمر عينًا ثاقبة وإرادة قوية من السلطات لكسر حاجز العقوبات وضغط العدو بعزيمة لا تلين، وإدارة ذكية لنبض السوق، وحماية الاستقرار الاقتصادي للمجتمع.

