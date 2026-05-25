موسكو تؤكد على الحقوق النووية الإيرانية في مواجهة المطالب الأمريكية المفرطة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال في معرض رده على تقارير عن المطالب النووية الأمريكية المفرطة من إيران، إن "مطالب تفكيك البرنامج النووي تتعارض مع معاهدة عدم الانتشار (NPT)، والأمر نفسه ينطبق على مسألة التخصيب".

وشدد أوليانوف على أنه "لا يوجد أي مانع في البرنامج النووي للدول غير النووية، إذا كان لا يحمل أبعاداً عسكرية وكان خاضعاً لإشراف الوكالة".

وبحسب تقارير، كان ترامب قد قال لنتنياهو في اتصال هاتفي ليلة السبت إنه لن يوقع أي اتفاق مع طهران طالما لم يتم تضمين هذه البنود المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وهي بنود، وفقاً لإيران، لم تتمكن أمريكا من تحقيقها عبر الحرب، ولن تحققها أبداً عبر المفاوضات. وكانت إيران قد أكدت مراراً على حقها في التخصيب بوصفها عضواً في معاهدة عدم الانتشار (NPT)، ورفضت أي إخراج لمخزونها من اليورانيوم المخصب من البلاد.

كما أشار أوليانوف، في رسالة أخرى، رداً على تراجع أمريكا عن الوعود وعرقلتها لتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، ومحاولة استغلال ذلك للضغط للحصول على تنازلات نووية من طهران، إلى صعوبة المفاوضات بين طهران وواشنطن، قائلاً: "إن المفاوضات بين أمريكا وإيران تواجه دائماً صعوبات كبيرة. لأكن صريحاً، هذه المفاوضات غير عادية للغاية، وتختلف كثيراً عن المسارات التفاوضية العادية."

