العميد قاآني: مقاومة فلسطين ولبنان هي أساس تحرير القدس الشريفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان له اليوم الاثنين قال العميد قاآني "إن ملحمة 24 مايو 1982 (تحرير خرمشهر الايرانية) هي التي مهدت للملحمة المجيدة التي حدثت في الرابع والعشرين من أيار 2000، والتي تمكن على إثرها حزب الله البطل من طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان.

وأضاف العميد قاآني: فقد فر جيش الاحتلال مذعوراً، بينما تركوا خلفهم أجهزتهم اللاسلكية تعمل، وجميع معداتهم قد تركت خلفهم في المخابئ.

وأكد قائد فيلق القدس للحرس الثوري الاسلامي إن مقاومة فلسطين الحبيبة ولبنان البطل اليوم ستؤدي أيضًا إلى تحرير القدس الشريفة".

