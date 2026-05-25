٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٤٢ ص

العميد قاآني: مقاومة فلسطين ولبنان هي أساس تحرير القدس الشريفة

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني إن مقاومة فلسطين اليوم، شبيهة بما كان عليه الحال في أيار 2000، وانها تمهيد لتحرير القدس الشريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان له اليوم الاثنين قال العميد قاآني "إن ملحمة 24 مايو 1982 (تحرير خرمشهر الايرانية) هي التي مهدت للملحمة المجيدة التي حدثت في الرابع والعشرين من أيار 2000، والتي تمكن على إثرها حزب الله البطل من طرد الكيان الصهيوني من جنوب لبنان.

وأضاف العميد قاآني: فقد فر جيش الاحتلال مذعوراً، بينما تركوا خلفهم أجهزتهم اللاسلكية تعمل، وجميع معداتهم قد تركت خلفهم في المخابئ.

وأكد قائد فيلق القدس للحرس الثوري الاسلامي إن مقاومة فلسطين الحبيبة ولبنان البطل اليوم ستؤدي أيضًا إلى تحرير القدس الشريفة".

رمز الخبر 1971108
جواد ماستری فراهانی

