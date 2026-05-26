٢٦‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٤٦ ص

رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ قاليباف بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه بري» في رسالة، محمد باقر قاليباف بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رئيس مجلس النواب اللبناني «نبيه بري» برسالة إلى محمد باقر قاليباف هنّأه فيها بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وجاء في الرسالة:

«إلى سيادة السيد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران،

يسرّني، باسمي وباسم مجلس النواب اللبناني، أن أتقدّم إليكم بأحرّ التهاني بمناسبة تجديد ثقة أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بكم وانتخابكم رئيساً للمجلس لولاية جديدة.

وأتمنى لكم النجاح في أداء مهامكم خدمةً لمصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبنائها، بما يحقق المزيد من التقدّم والازدهار والرفاه».

/انتهى/

رمز الخبر 1971144
جواد ماستری فراهانی

تعليقك

