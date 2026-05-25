٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٦:٥٨ م

رئيس الجمهورية يهنئ بإعادة انتخاب " قالیباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي

هنأ رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" اليوم الاثنين في رسالة بإعادة انتخاب "محمد باقر قالیباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي؛ مؤكدا أن هذه الثقة هي ثمرة سنوات من الإدارة الجهادية والحضور المستمر والفاعل في الميادين الحساسة لخدمة النظام والشعب الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أضاف في رسالته: إن الدور القيم الذي اضطلع به "قاليباف" خلال فترة الدفاع المقدس، وما تلاها من حضوره المتزامن في ساحتي الميدان والدبلوماسية خلال الحربين المفروضتين الأخيرتين صوناً للعزة والأمن والمصالح الوطنية سيبقى خالدا في سجله الإداري.

وأضاف رئيس الجمهورية: نأمل في ظل حضوركم المؤثر على رأس السلطة التشريعية للبلاد في هذه الظروف الحساسة، ومع استمرار التكاتف والتآزر، وفي ضوء الالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، أن نشهد جهوداً وإجراءات مشتركة في سبيل تحقيق أهداف النظام وتقديم المزيد من الخدمة للشعب الإيراني.

You are replying to: .
