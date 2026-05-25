رئيس الجمهورية يهنئ بإعادة انتخاب " قالیباف" رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن الرئيس "بزشكيان" أضاف في رسالته: إن الدور القيم الذي اضطلع به "قاليباف" خلال فترة الدفاع المقدس، وما تلاها من حضوره المتزامن في ساحتي الميدان والدبلوماسية خلال الحربين المفروضتين الأخيرتين صوناً للعزة والأمن والمصالح الوطنية سيبقى خالدا في سجله الإداري.

وأضاف رئيس الجمهورية: نأمل في ظل حضوركم المؤثر على رأس السلطة التشريعية للبلاد في هذه الظروف الحساسة، ومع استمرار التكاتف والتآزر، وفي ضوء الالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، أن نشهد جهوداً وإجراءات مشتركة في سبيل تحقيق أهداف النظام وتقديم المزيد من الخدمة للشعب الإيراني.