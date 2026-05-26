رسالة تهنئة من قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي إلى قاليباف

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في نص الرسالة:

"الأخ المجاهد الذي لا يعرف الكلل،

الدكتور محمد باقر قاليباف المحترم،

أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم المستحق والمبارك رئيساً للسلطة التشريعية في السنة الثالثة من الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، بالتصويت الحاسم لأعضاء مجلس الشعب المحترمين".

وأضاف قائد المقر في رسالته: "أسأل الله العلي القدير، وبتوجهات خاصة من صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف)، وتحت قيادة الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، أن يمنّ على سيادتكم، وعلى هيئة الرئاسة، وعلى جميع النواب الثوريين والمحترمين في مجلس الشورى الإسلامي، بالعزة والكرامة والتوفيقات المتزايدة لتحقيق السياسات العامة للنظام الإسلامي، ولا سيما في عام 'الاقتصاد المقاوم في ظل الوحدة والأمن الوطني'".

/انتهى/