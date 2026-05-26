الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الماليزي يؤكدان على أهمية تعزيز التعاون في العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، هنأ الدكتور مسعود بزشكيان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، واصفاً هذا العيد بأنه عيدٌ حافلٌ بالخير والبركات والرحمة الإلهية، معرباً عن أمله في أن تعمّ بركات هذا العيد الإسلامي العظيم جميع الدول الإسلامية، ولا سيما إيران وماليزيا.

أشار الدكتور بزشكيان إلى مكانة الوحدة والتضامن في التعاليم الإسلامية، قائلاً: "إنّ توطيد الوحدة والترابط بين أبناء الأمة الإسلامية، بفضل هذا العيد المبارك، يُمهّد الطريق لإرادة جماعية لوقف جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

كما أشاد الرئيس بمواقف رئيس الوزراء الماليزي الحازمة ضد عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وشكر رئيس وزراء بلاده على جهوده الرامية إلى إرساء السلام العالمي.

وأكّد الدكتور بزشكيان على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً: "تربط البلدين علاقات متينة منذ سنوات طويلة، ويمكن تطوير هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".

ثمّ وجّه الرئيس دعوة إلى رئيس الوزراء الماليزي لزيارة طهران لمتابعة الاتفاقيات القائمة وتعزيز التعاون.

في هذا اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن امتنانه للاتصال الكريم والتهنئة من الدكتور بزشكيان، وهنأ الحكومة والشعب الإيرانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن تكون هذه المناسبة المباركة عامرة بالخير والنصر والبركات للأمة الإسلامية، ولا سيما إيران وماليزيا.

كما أكد أنور إبراهيم على ضرورة التضامن بين الدول الإسلامية في مواجهة الظلم والجريمة، وقال: "أرجو أن يتحد المسلمون في ظل هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، وأن يقفوا صفًا واحدًا في وجه الأعداء".

وتابع رئيس الوزراء الماليزي حديثه معربًا عن حزنه العميق لاستشهاد الدكتور سيد كمال خرازي، قائلاً: "لقد كان صديقًا عزيزًا، وكانت تربطنا علاقة وثيقة وعميقة".

