الدكتور بزشكيان: وحدة الدول الإسلامية هي السبيل لمواجهة التهديدات والأزمات الإقليمية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال رئيس الجمهورية في هذا الاتصال: "إن عيد الأضحى هو تجسيد للإيمان والتضامن والتعاطف بين الأمم المسلمة"، مضيفاً: "يمكن للدول الإسلامية، مستلهمة من تعاليم هذا العيد العظيم، أن توسع أكثر فأكثر مسار التعاون المشترك، وتعزز التماسك الإقليمي، وتطور العلاقات الودية".

وأعرب الدكتور بزشكيان عن شكره لمواقف جمهورية قيرغيزستان في معارضة القرار الأخير المناهض للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس الأمن، ووصف هذا النهج بأنه دليل على العلاقات الودية والاحترام المتبادل والنظرة المستقلة والمسؤولة لبيشكيك تجاه التطورات الدولية.

ودعا رئيس قيرغيزستان، خلال هذا الاتصال الهاتفي، الدكتور بزشكيان للمشاركة في القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون، التي ستُعقد في مدينة بيشكيك، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في توسيع التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين والدول الأعضاء في المنظمة.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى المسار المتوسع للعلاقات بين طهران وبيشكيك، وشدد على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة والتعاون الإقليمي، داعياً إلى تفعيل أكبر للقدرات المشتركة بين البلدين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

وتم خلال هذا الاتصال مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون والتفاعلات الثنائية، وأكد الطرفان على استمرار المشاورات وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

