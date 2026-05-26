الرئيس الايراني ونظيره العراقي يناقشان تطورات خفض التصعيد في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الرئيس الايراني مسعود بزشكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي نزار آميدي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، احدث التطورات بشأن خفض التصعيد في المنطقة.

وحسب تقرير وكالة الانباء العراقية(واع) أكد الرئيس العراقي نزار آميدي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال التصال على أهمية وقف الحرب وإنهاء التوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، وضرورة تغليب لغة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية: إن "رئيس الجمهورية نزار آميدي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، قدّم خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان أن "الرئيسان أعربا عن تمنياتهما للشعبين المسلمين العراقي والإيراني بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يعمّ الأمن والاستقرار والرخاء في البلدين والمنطقة".

وأكد الجانبان حسب البيان على "أهمية وقف الحرب وإنهاء التوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، وضرورة تغليب لغة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددين على أهمية وحدة العالم الإسلامي وتعزيز التضامن بين شعوبهم.

وأشار الى أنه "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الجارين، والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويوسع التعاون الثنائي".

وتابع أن "الرئيس مسعود بزشكيان وجه دعوة رسمية إلى الرئيس نزار آميدي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك".

