  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٥٣ م

عبور 20 سفينة من مضيق هرمز بالتنسيق مع بحرية  الحرس الثوري

عبور 20 سفينة من مضيق هرمز بالتنسيق مع بحرية  الحرس الثوري

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي اليوم، عن عبور 20 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع هذه القوة وبعد التنسيق مع السلطات البحرية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي اليوم عن عبور 20 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع هذه القوة وبعد التنسيق مع السلطات البحرية الإيرانية.

وصرح مسؤولون في البحرية التابعة للحرس الثوري بأنهم يمزجون "النظم الإيراني" بـ"الحضارة الإيرانية"، وأن السفن التي طلبت العبور اليوم، والتي عبر بعضها بالفعل وسيعبر البعض الآخر صباح اليوم، حصلت على إذن العبور نظراً لحاجة بلدانها إلى مواد مثل الأسمدة الكيميائية.

وتفهمت البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي الوضع الإنساني، فوفرت لها ممراً آمناً.

/انتهى/

رمز الخبر 1971213
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات