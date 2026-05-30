عبور 20 سفينة من مضيق هرمز بالتنسيق مع بحرية  الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي اليوم عن عبور 20 سفينة مضيق هرمز بالتنسيق مع هذه القوة وبعد التنسيق مع السلطات البحرية الإيرانية.

وصرح مسؤولون في البحرية التابعة للحرس الثوري بأنهم يمزجون "النظم الإيراني" بـ"الحضارة الإيرانية"، وأن السفن التي طلبت العبور اليوم، والتي عبر بعضها بالفعل وسيعبر البعض الآخر صباح اليوم، حصلت على إذن العبور نظراً لحاجة بلدانها إلى مواد مثل الأسمدة الكيميائية.

وتفهمت البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي الوضع الإنساني، فوفرت لها ممراً آمناً.

