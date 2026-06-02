آية الله نوري همداني: الحفاظ على الوحدة الوطنية اولوية قصوى للبلاد

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه جاء ذلك خلال استقبال آية الله نوري همداني، رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محسن حاجي ميرزائي، معربا عن تقديره لجهود الحكومة في توفير السلع الأساسية خلال الحرب، وشدد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات للشعب، ومراقبة السوق بجدية، ومعالجة مشاكل معيشة المجتمع.

وفي جزء اخر من حديثه، اضاف انه يجب الرد بشكل مناسب على اي عدوان او تجاوز للعدو، والحفاظ على عزة البلاد والشعب.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني، قائلا: لا ينبغي لأحد ان يقول او يفعل اي شيء يسبب الخلاف والتفرقة في المجتمع، واولوية البلاد القصوى هي حفظ الوحدة الوطنية ومنع الخلاف.

وفي الختام، أشار الى المكانة الخاصة لمدينة قم في العالم الإسلامي، قائلا: هذه المدينة وبسبب موقعها العلمي والديني المتميز لطالما كانت محط اهتمام العالم الإسلامي، ومكانا لتردد الشخصيات والزائرين من مختلف الدول، لذلك يجب أن تحظى باهتمام خاص من المسؤولين.