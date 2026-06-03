الحرس الثوري : الإخلال بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي ثمناً باهظاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان للحرس الثوري الاسلامي جاء كالتالي:

بسم الله القاصم الجبارين

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)

في وقت متأخر من الليلة الماضية، قام جيش الولايات المتحدة المعتدي باستهداف ناقلة نفط إيرانية بالقرب من مضيق هرمز بصاروخ جوي، مما تسبب بأضرار في غرفة المحركات.

ورداً على هذا العدوان وانتهاك قواعد مضيق هرمز، تم استهداف سفينة تابعة للعدو الأمريكي – الصهيوني تدعى "بانايا" بصواريخ القوات البحرية التابعة للحرس الثوري.

وفي عدوان جديد، استهدف العدو الأمريكي برج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوب جزيرة قشم بصواريخ جوية. ورداً على هذا العدوان، تم استهداف القاعدة الجوية والمروحية التابعة لهم والمتمركزة في إحدى دول المنطقة، وكذلك مركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، بصواريخ وطائرات مسيّرة تابعة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري.

وقد حذرنا سابقاً من أنه في حال حدوث أي عدوان، فإن الرد سيكون مختلفاً وأشد قسوة، وقد قمنا بذلك. نأمل أن تكون هذه الردود عبرةً لمن يعتبر.

نكرر: إن الإخلال بأمن مضيق هرمز سيكلف الجيش الأمريكي المعتدي ثمناً باهظاً.

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

/انتهى/