أبو عبيدة: فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها عدونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن أبو عبيدة قال إن كل ذي بصيرة وفطرة سليمة تأكد الآن أننا في مواجهة عدو خسيس لا يملك من الأخلاق إلا نقيضها. وأضاف أن العدو الجبان يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا، لكن دماءهم هي الوقود الذي يحرك سفينتنا لتشق الصعاب.

تدفق الدم واستمرار المقاومة

وأشار إلى أن شلال الدم النازف من أبناء شعبنا لم يتوقف رغم الاتفاقات، مذكّراً بالدور المركزي للمقاوم الشهيد أبو صهيب الحداد في التخطيط والإعداد والإشراف على عملية السابع من أكتوبر.

ولفت إلى أن المقاومة ما زالت تمتلك قادة ناضجين، قائلاً: لقد بقي منا قادة نشؤوا في ميادين الرباط والإعداد، حنّكتهم التجارب وصقلتهم الحروب. واستحضر الشهيد القائد الكبير محمد عودة مؤكداً أنه ترك في كل ميدان بصمة.

المقاومة تُظهر ضعف العدو

وأكد أبو عبيدة أن العدو ظهر ضعفه أمام مقاتلي غزة، وأشاد بالشهيد أمجد النتشة الذي جندلهم بسيارته في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن قوى المقاومة جرعت العدو الويلات، وأبناء لبنان سطروا الملاحم، مشيراً إلى أن جرائم الاحتلال تضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة الحقيقة.

نداء لتوحيد الجهود

وجدّد أبو عبيدة دعوته لكل أبناء أمتنا ومكوناتها وقواها أن تحيد الخلافات وتصحّح بوصلتها باتجاه عدو الأمة الأول. وقال: لم يعد مقبولاً الصمت والوقوف على الحياد. فلتتوحد كل الجهود للجم الاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته.