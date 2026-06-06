عراقجي ردا على عون: انقذوا لبنان من يد عدوه الحقيقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الإيراني في منشور له: بناءً على تصريحات السيد عون، يبدو أن إيران هي التي تحتل خُمس الأراضي اللبنانية، وتشرّد ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يومياً.

وأضاف عراقجي: لو كان لبنان أداة مساومة بالنسبة لإيران، لكنّا قد توصلنا إلى اتفاق منذ وقت طويل.

وخاطب وزير الخارجية الايراني الرئيس عون وقال: أنقذوا لبنان من يد عدوه الحقيقي، يا سيادة الرئيس!

وأردف: "بناءً على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي احتلت خُمس لبنان، وشرّدت ربع اللبنانيين، وتقصف بلاده يومياً".

وكان عون قد اتهم إيران باستخدامها لبنان كـ "ورقة مساومة"، واعتبر أن "الدبلوماسية" التي تنتهجها الحكومة اللبنانية اليوم، هي الحل للخروج من الأزمة.

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