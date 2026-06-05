عراقجي يؤكد استمرار دعم إيران للمقاومة الفلسطينية واللبنانية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وخليل الحية، عضو مجلس قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة خلال اتصال هاتفي يوم أمس الخميس.

وخلال هذه المحادثة، قدم خليل الحية تعازيه مجدداً بمناسبة استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية ومجموعة من القادة والمسؤولين في البلاد خلال العدوان الأمريكي – الصهيوني الأخير، وهنأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنصر الكبير في حرب رمضان، متمثلاً في صد العدوان وإفشال مخططات المعتدين. كما قدم تقريراً عن آخر وضع في فلسطين المحتلة، وخاصة قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان واحتلال الكيان الصهيوني، وعرقلته لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد على الموقف الثابت لفصائل المقاومة والشعب الفلسطيني في مواصلة الصمود حتى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، ولا سيما وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال.

وأشاد عضو قيادة حماس بموقف فريق التفاوض الإيراني في التأكيد على وقف الحرب المتزامن على جميع الجبهات في المنطقة، وقدم شكره وتقديره لدعم ومساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنضال الشعب الفلسطيني المشروع.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه مجدداً بمناسبة استشهاد نجل خليل الحية ومجموعة من قادة المقاومة في غزة، وأشاد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة في مواجهة الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني.

كما قدم عراقجي تقريراً عن آخر الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف الحرب في المنطقة، وأكد على استمرار السياسة المبدئية لإيران في دعم المقاومة المشروعة لشعوب المنطقة، وخاصة في فلسطين ولبنان، ضد احتلال واعتداءات الكيان الصهيوني.

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