عراقجي يقدم تعازيه بمناسبة رحيل آية الله الفياض

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص رسالة التعزية التي وجهها وزير الخارجية جاء كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

"إن نبأ رحيل المرجع الديني رفيع المقام، حضرت آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (رضوان الله عليه)، أثار الحزن والأسى العميقين.

هذا الفقيه البارز والعالم الرباني، أمضى عمره المبارك في نشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)، وتربية التلاميذ، وتعزيز الوحدة الإسلامية، وخدمة الأمة الإسلامية، تاركاً وراءه آثاراً علمية وروحية قيمة.

أتقدّم بخالص العزاء بهذا المصاب الجلل إلى بيته المكرّم، وإلى مراجع التقليد العظام، والعلماء الأعلام، والحوزات العلمية، وخاصة حوزة النجف الأشرف، وإلى تلاميذ ذلك الفقيد السعيد ومحبيه، وجميع الشيعة والمسلمين في العالم.

أسأل الله العلي القدير أن يعلّي درجات ذلك العالم الزاهد، وأن يشمله بواسع رحمته، وأن يمنّ على أهله وتلاميذه ومحبيه بالصبر والجزاء الحسن."

السيد عباس عراقجي

وزير الخارجية الإيراني

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