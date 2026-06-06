وزير الداخلية الايراني: منظمة شنغهاي للتعاون هي جهة فاعلة في التطورات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الداخلية إسكندر مومني، على هامش اجتماع وزراء الداخلية والأمن العام للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، مع نورلان يركامباييف، الأمين العام للمنظمة.

وأشاد مومني بعقد هذا اللقاء، قائلاً: "نظرًا لأن سكان الدول الأعضاء في هذه المنظمة يمثلون نحو 50% من سكان العالم، ويتمتعون بإمكانيات وفرص اقتصادية هائلة، فبإمكانهم القيام بدور بالغ الأهمية في التطورات الدولية".

وأضاف: "بما أن أحد أهداف هذه المعاهدة هو معالجة القضايا الأمنية، فمن الأهمية بمكان أن تتخذ الدول الأعضاء موقفًا واضحًا في المواقف الحساسة".

منظمة شنغهاي للتعاون أصدرت أربعة بيانات دعماً لإيران خلال الحرب.

كما أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تضامنه مع الشعب والحكومة الإيرانية، قائلاً: أصدرت منظمة شنغهاي للتعاون أربعة بيانات دعماً لإيران خلال الحرب.

وأضاف يركامباييف: نتمنى إحلال السلام في أقرب وقت ممكن.