أمير عبد اللهيان يجري مباحثات مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير خارجية بلادنا ظهر اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع السيد تشانغ مينغ عملية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك الاجتماع القادم لهذه المنظمة.

وثمن وزير خارجية بلادنا جهود وتعاون الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون لاستكمال عملية العضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الايرانية واعلن عن استعداد بلادنا للمشاركة في الاجتماع القادم للمنظمة التي ستعقد افتراضيا.

وفي إشارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الايرانية في إعداد واعتماد الوثائق المتعلقة بالعضوية الكاملة لإيران في منظمة شنغهاي، قال أمير عبد اللهيان: إنني على ثقة من أن العضوية النهائية لإيران ستضيف قدرة جديدة ومتنامية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

كما أعرب تشانغ مينغ، الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، عن ارتياحه للعضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه المنظمة، وأكد أن العضوية الكاملة لإيران سيتم الإعلان عنها رسميًا في الاجتماع القادم لهذه المنظمة، و اعتبارًا من 4 يوليو ستتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية بجميع الحقوق المتعلقة بالدول الأعضاء في المنظمة.

كما اعتبر الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون دور إيران في دفع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون دوراً مهماً وقال: إنه يجعلني فخوراً بأن عملية العضوية الدائمة لإيران قد تمت خلال فترة عملي كمدير عام لهذه المنظمة.

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