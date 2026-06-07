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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٥:٣١ م

الکیان الصهیوني يشن غارة جوية على ​الضاحية الجنوبية لبيروت​

الکیان الصهیوني يشن غارة جوية على ​الضاحية الجنوبية لبيروت​

شن الطيران الحربي للكيان الصهيوني غارة على ​الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم الاحد.​

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد أعلن "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الكيان الصهيوني و"يسرائيل كاتس" وزير حربه، في بيان مشترك، عن الهجوم الجوي الذي شنّه جيش هذا الكيان على ضاحية بيروت.

استُشهد مواطن وأصيب آخرون في الاعتداء الإسرائيلي على مبنى سكنيّ في منطقة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأحد، وفقاً لما نقله مراسل الميادين.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، رغم وقف إطلاق النار المُعلن.

ويتزامن العدوان الإسرائيلي مع إصرار لبنانَ الرسميّ على التفاوض المباشر مع الاحتلال، وهو ما ترفضه المقاومة وبيئتها والوطنيون من مختلف الأحزاب في لبنان. 

وبالتوازي، تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصدّيها لقوات الاحتلال الإسرائيلي، دفاعاً عن البلاد وشعبها، وردعاً للاعتداءات والمجازر المستمرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1971387
جواد ماستری فراهانی

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