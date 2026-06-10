وسائل الإعلام الصهيونية: فشل ذريع لسياسات نتنياهو ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء فقد ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية، في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في انتهاك الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان، ورد إيران الصاروخي على جرائم الكيان الصهيوني، أن استراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مواجهة هذا النظام مع إيران قد انهارت، وأن تل أبيب قد مُنيت بفشل ذريع.

وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الصهيونية، في بيانها، أن الوضع الاستراتيجي للكيان الصهيوني في مواجهته مع إيران قد تدهور بشكل كبير.

وأضاف التقرير، مشددًا على أن "الواقع الاستراتيجي الجديد سيجعل من الصعب على إسرائيل مواجهة التهديد الإيراني في المستقبل"، أن الفشل الرئيسي يعود إلى الغطرسة والافتراضات الخاطئة في المؤسسات الأمنية للكيان الصهيوني.

بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن إيران مستعدة لفرض معادلات جديدة في حرب جديدة، بما في ذلك منع الكيان الصهيوني من مهاجمة بيروت.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن الواقع الاستراتيجي للتطورات في المنطقة معقد ويطرح تحديات أكبر أمام تل أبيب، تزداد حدةً، لا سيما في ظل اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة.

وقد ذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الصهيونية أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران، حتى وإن حلّت القضية النووية، تُظهر عجز الكيان الصهيوني استراتيجيًا.

وأقرت "يسرائيل هيوم" بأن الرأي العام قد قيّم هذه التطورات بأنها "فشل ذريع" للكيان الصهيوني، ويعتقد أن الكيان لم ينجح في ردع إيران أو تغيير موازين القوى، وأن الوضع الاستراتيجي لإسرائيل قد ازداد سوءًا.

علّقت صحيفة معاريف العبرية على التطورات في المنطقة قائلةً: "إن إصرار الإيرانيين وحزب الله على مواصلة الحرب العام الماضي أثبت لنا أننا نواجه أعداءً لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم".

ووفقًا للوسيلة الإعلامية الصهيونية، يصعب استسلام الإيرانيين وحزب الله نظرًا لتحملهم الشديد. وأضافت معاريف أن هذا الوضع قد يدفع تل أبيب إلى حرب استنزاف لا نهاية لها.