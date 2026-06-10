أصدر الجيش الصهيوني أوامر لجنوده الإسرائيليين خوفًا من حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأن الجيش الصهيوني أصدر أوامر لجنوده في لبنان بعدم النوم في ناقلات الجنود المدرعة.

وصدرت هذه الأوامر من الجيش الصهيوني لجنود الاحتلال في لبنان بعد عمليتين ناجحتين نفذهما حزب الله باستخدام طائرات مسيرة انتحارية. أسفرت هاتان العمليتان عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة ستة آخرين.

وبالأمس، نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لإحدى هجماته بطائرات مسيرة ضد الجنود الصهاينة، حيث أصابت طائرة مسيرة انتحارية إحدى المعدات العسكرية للكيان الصهيوني قرب منطقة يحمر الشقف جنوب البلاد.

في هذا الفيديو، من الواضح أن طائرة حزب الله الانتحارية بدون طيار، بعد مراقبة الجيش الصهيوني ورصده، تستهدف معداته اللوجستية المستخدمة لنقل الوقود إلى الدبابات والمركبات المدرعة.