الحرس الثوري الإيراني يشن هجوماً صاروخياً على 4 أهداف أمريكية في الأردن ويدمر حظائر طائرات F-35

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في نص البيان:

بسم الله قاصم الجبارين

(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ)

"عقب العملية الناجحة التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري والتي أسفرت عن إصابة 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، وإسقاط طائرة مسيرة من طراز MQ-9 في سماء مدينة جام، ونظراً لاستمرار أعمال العدو الشريرة في إطار الرد بالمثل، قامت قوات الإسلام والمقاتلون الشجعان في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، باستخدام صواريخها بعيدة المدى التي تعمل بالوقود الصلب، باستهداف وتدمير 4 أهداف مهمة، من بينها حظائر طائرات F-35، في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابع للجيش الأمريكي القاتل للأطفال في منطقة الأزرق بالأردن".

وأكد البيان أن "قواتنا مستعدة لتوجيه رد ساحق وحازم على أي عدوان جديد من قبل العدو، وأن عواقب أي عدوان جديد تقع على عاتق العدو الأمريكي".

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ)

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