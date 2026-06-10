الرئيس الإيراني يهنئ قرغيزستان بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة إلى الرئيس القرغيزي "صادر جباروف"، اعتبر "بزشكيان" أن انتخاب قرغيزستان لعضوية مجلس الأمن للفترة 2027–2028 يعكس ثقة واحترام المجتمع الدولي للدور البنّاء الذي تؤديه هذه الدولة في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحّب بهذا الإنجاز، معرباً عن أمله في أن يسهم حضور قرغيزستان في مجلس الأمن في تعزيز إيصال آراء واهتمامات الدول النامية والمناطق الصاعدة، ولا سيما آسيا الوسطى، إلى عمليات صنع القرار الدولية، بما يدعم ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

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