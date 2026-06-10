الرئيس الايراني: على العدو أن يحلم باستسلامنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل إحياء ذكرى "أمين إيران" تخليدا لذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامية، صرح الرئيس بزشكيان بأن العدو لن يتمكن من إجبار إيران على الاستسلام من خلال التهديدات، مضيفاً: "الحرب بالتأكيد ليست في مصلحة البلاد، ولكن يجب على العدو أن يحلم باستسلامنا وخضوعنا".

وفي هذه المراسم، وفي إشارة إلى استشهاد القائد الشهيد، قال بزشكيان: الاستشهاد نصر عظيم، ولكن من غير المقبول بتاتاً أن يتمكن العدو من استشهاد قادتنا بهذه السهولة.

وأضاف: كنا نلتقي بالقائد الشهيد أسبوعياً دون انقطاع، وكان سنداً قوياً لنا، مُشيرًا إلى أننا نخضع حاليًا لعقوبات وأن طريق البلاد مسدود، وأن إهمالنا لا ينبغي أن يُسبب مزيدًا من الضغط على الشعب.

وأشار بزشكيان إلى أن القائد الشهيد كان يُكرر مرارًا وتكرارًا ضرورة حل مسألة عدم الاستقرار، سواءً بالحرب أو السلم. تواصلنا معه في تلك اللحظة، وكان النقاش يدور حول ما يجب علينا فعله لحل هذه المسألة. وعلى هذا الأساس، سمح باستمرار المفاوضات وقال: "اذهبوا وحلوا المسألة. يجب أن نُخرج البلاد من حالة عدم الاستقرار".

وشدد الرئيس على ضرورة حل مشاكل الشعب، قائلًا: "يجب أن أكون قادرًا على حل مشاكل الشعب. إن لم أستطع، فلن أكون قادرًا على الإجابة أمام الله غدًا. لا يُمكننا أن ندّعي أننا مسلمون ونحن نعيش في فقر وشقاء".

کما أكد بزشكيان: "بفضل الله وقدرته، سينقذنا عون شعبنا الكريم من هذه الأزمة والحرب التي نخوضها. إن وحدتنا وتماسكنا سيقوداننا إلى مكانة لا يتخيلها أعداؤنا.

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