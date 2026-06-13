لجنة حقوق الإنسان في إيران تدين تدمير البنية التحتية لمياه الشرب في جنوب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى الولايات المتحدة والتي أدت إلى إلحاق أضرار وتدمير البنية التحتية الحيوية لتأمين وتوزيع مياه الشرب في بعض المناطق الجنوبية من البلاد، بما في ذلك مدينة سيريك، معتبرا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وجاء في البيان أن منشآت إمدادات المياه والبنى التحتية المرتبطة بتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين تُعد من الممتلكات والمنشآت الحيوية التي يجب، وفقاً للقواعد الراسخة في القانون الدولي، أن تكون محمية من أي هجوم أو تدمير أو إضرار.كما أن استهداف مثل هذه البنى التحتية أو الإضرار بها يخلّف آثاراً واسعة وطويلة الأمد على الحياة اليومية للمواطنين والصحة العامة والنظافة والأمن الإنساني والكرامة الإنسانية.

وأضاف البيان أن الحصول على مياه آمنة وكافية يُعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وقد تم الاعتراف به في الوثائق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التفسيرات المعتمدة لهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بوصفه شرطاً أساسياً للتمتع بالحق في الحياة والحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق.

وعبرت اللجنة، في بيانها، عن قلقها العميق إزاء العواقب الإنسانية لهذا الإجراء على سكان المناطق المتضررة، لا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى والفئات الضعيفة الأخرى، ودعت إلى الاهتمام الفوري من قبل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالآثار الإنسانية والحقوقية لمثل هذه الإجراءات غير القانونية.

وشددت لجنة حقوق الإنسان على أن "الادارة الامريكية تتحمل المسؤولية الدولية عن الأضرار والآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الإجراءات، داعية المجتمع الدولي لادانة هذه الهجمات ومؤكدة حق ايران في متابعة هذا الموضوع قانونيا ودوليا من خلال القنوات المختصة".