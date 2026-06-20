حملة اعتقالات واقتحامات واسعة للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين، وتخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص، بالتزامن مع اعتداءات جديدة نفذها المستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم.

وفي تفاصيل الاعتداءات في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب شرق المدينة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، كما توغلت في بلدة بيت فوريك شرقاً، في وقتٍ اقتحم فيه مستوطنون منطقة خلة الفقيه في طانا الفوقا.

وفي وسط نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز الطور، كما اقتحمت شارع 10، حيث اعتقلت الشاب ضياء فطاير، يضاف إليه اعتقال شابين آخرين خلال اقتحام منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوباً.

أما في رام الله والبيرة، فقد احتجزت قوات الاحتلال 8 شبان على حاجز عطارة شمال المدينة واعتقلتهم، وهم: يزن سائد جعيدي، وعبد الرحمن سائد جعيدي، وعلي محمد شريم، ومحمود أمين حنتش، وعبد الله علي ماضي، ومهتدي هندي، وصالح حسن نزال، وإيهاب قطمير.

هذ واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت بلدة تقوع في بيت لحم وأطلقت القنابل المضيئة في منطقة وادي الحمص شرقاً.

وامتدت الاقتحامات لتطال مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، ومدينة سلفيت، حيث اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينين أثناء مرورها على طريق وادي الشاعر شرق المدينة، ما ألحق بها أضراراً مادية.