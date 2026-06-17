عمليات واسعة لجيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت منذ ليلة أمس عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية. وشهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء، موجة واسعة من عمليات الاقتحام المتزامنة التي نفذتها قوات الاحتلال، وهجمات المستوطنين.

وقد أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة نابلس، وخاصة مفرق زعترة وحاجز المربعة، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين. كما هاجم المستوطنون مناطق "الحرايق" و"بئر قوزا" في بلدة بيتا، لكنهم واجهوا مقاومة من السكان.

وفي محافظة رام الله، أضرم المستوطنون النار في مسجد في قرية جلجليا، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد، وداهمت ودمّرت عدة منازل.

وتعرّضت مدينة قلقيلية وحيّ النزال لعدة ساعات لعملية واسعة من قبل قوات الاحتلال، التي استخدمت آليات عسكرية وجرافة، ونفذت عمليات تفتيش في المباني السكنية.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، وخلفت أضراراً واسعة بعد اقتحامها لمنازلهم.

كما استهدفت عمليات الاحتلال مخيمات عسكر القديم والجديد، ومخيم الفوار، وبلدة قفين، وبيت إكسا.

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